Los bomberos encuentran un cadáver que podría ser el del padre arrastrado junto a su hijo por la riada en Barcelona

Bomberos de la Generalitat buscan en un tramo de 17 kilómetros al hombre desaparecido ayer domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han localizado un segundo cadáver en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo al ser arrastrado su coche cuando cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona).

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el cadáver localizado hoy está pendiente de identificar, aunque podría ser el del hombre que buscan desde ayer, cuando una crecida arrastró el coche en el que viajaba con su hijo, de unos once o doce años, cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado anoche.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado en su cuenta de X que "lamentablemente" los equipos de rescate han localizado hoy el cadáver del segundo desaparecido debido a los aguaceros en Cataluña, ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas y ha insistido en que se deben seguir todas las recomendaciones de Protección Civil y actuar con "mucha precaución y responsabilidad".

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat han participado hoy en el dispositivo de búsqueda de este segundo cadáver, que se ha llevado a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde anoche se localizó el cuerpo sin vida del hijo.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque ayer, debido al aguacero, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura.