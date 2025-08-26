Alerta sanitaria por posible presencia de partículas metálicas en galletas Pim's de naranja

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha avisado este lunes de la posible presencia de partículas metálicas en galletas de la marca Fontaneda y recomienda no consumirlas.

Se trata del lote OHT1153212 de Pim's Naranja, unas galletas de bizcocho y chocolate con un relleno de naranja. Lanzó la alerta la Comunidad de Madrid y las remesas afectadas se distribuyeron en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

La empresa Mondelez, que fabrica las galletas, ha informado que las unidades afectadas tienen el código de barras 7622201639815 y el 30 de abril de 2026 como fecha de caducidad. El resto de productos Fontaneda no están afectados por esta contaminación, aseguran.