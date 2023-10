Pressió social sobre les dones que no tenen fills

Parlem de la pressió social i familiar que pateixen moltes dones sense fills. Entrevistem a Monica Carrasco.

- Tu has decidit no tenir fills?



Exacte, he decidit no tenir fills per elecció pròpia.



- Et sents estigmatitzada o pressionada?



Estigmatitzada potser em sembla una paraula molt forta però en realitat una mica sí, en canvi, pressionada absolutament sí. És veritat que quan passes una certa edat ja no tant perquè la gent es talla una mica en fer certs comentaris. La gent s'estranya molt quan prens la decisió que no vols fills, sobretot si estàs en una relació estable com és el meu cas.



- Les pressions per part de qui venien?



Cadascú és un món, però en el meu cas ho he tingut sempre clar i amb la meva gent ho he parlat obertament i no m'ha suposat mai cap problema en aquest sentit i en l'àmbit familiar sempre han sabut quina ha estat la meva opció i mai m'han preguntat ni pressionat en aquest sentit. Potser sí per part de gent que et coneix menys i és molt atrevida perquè de vegades fan comentaris sense saber el que hi ha darrere i potser pot molestar una mica.



- T'has acostumat aquests comentaris d'alguna manera?



Fa molt de temps que ho he superat, però sí que és veritat que hi ha un període a la vida on has de donar explicacions i respondre a la gent que et pregunta. A la gent no li pregunto per què té tres o quatre fills, però, en canvi, a mi sí que em pregunten per què no en tinc.