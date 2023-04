Paquita, la mujer que ha decidido acampar para desokupar el piso de su madre

Este jueves se aprueba la nueva ley de vivienda que ha generado preocupaciones en los ciudadanos. Sobretodo, ha ocasionado incertidumbre entre aquellas personas que se han visto afectadas por la okupación. Consideran que esta ley no es una solución ya que complica y retrasa el desalojo de los okupas.

En Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra, hemos podido hablar con Paquita Gutiérrez, víctima de la inquiokupación, que nos ha explicado su caso en concreto y la acampada que ha empezado justo hoy como reivindicaciónen la Avenida Meridiana 633 de Barcelona.

La madre de Paquita cogió alzheimer y la ingresaron en un centro de día. Una trabajadora del centro, al enterarse, le pidió si podía alquilarle el piso y ella aceptó porque veía una forma de evitar la okupción. Paquita apunta que "pagaron unos meses y justo cuando mi madre murió, dejaron de pagar". Ya han pasado 20 meses de los hechos y los inquilinos siguen sin pagarle el alquiler.

Después de la muerte de la madre de Paquita, heredaron el piso e intentaron vendérselo a los okupas para terminar con el conflicto pero no recibieron respuesta. Por este motivo, la propietaria del piso ha decidido acampar en la puerta.

Paquita insiste en que las personas que han okupado el piso no es una familia vulnerable, puesto que ambos trabajan y esto genera todavía más enfado en ella. Aunque asegura que "mi gran error es no haber denunciadp desde el primer momento que dejaron de pagar" pero querían intentarlo por las buenas porque creían que era una buena familia.

No obstante, ella no se rinde y anuncia con firmeza que "hasta que no me den una solución no me muevo de aquí".