Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

La nova gira de l'artista malagueny Pablo Alborán" La Cu4rta Hoja" tindrà parada l'1 de juliol al Tarraco Arena, el 31 de juliol el Festival Cap Roig de Girona i el 18 de novembre El Palau Sant Jordi de Barcelona. Ens dona més detalls l'artista.



- Com va aquesta nova gira?

Tot va molt bé, hi ha molta feina, molts retrobaments amb el públic i la veritat és que estic molt feliç i agraït de fer aquesta gira.



- Que trobarem el pròxim 1 de juliol al Tarraco Arena?



Volem fer un concert on passin moltes coses, he volgut recuperar la intimitat que hi havia a la gira de teatres que vaig fer l'any passat, però fer concerts a grans localitzacions ens permet portar un espectacle de llums, pantalles i balls. La nostra idea és fer un petit recorregut per tots els àlbums i evidentment pel nou disc.

- El teu primer concert va ser l'any 2010?



Han passat moltíssimes coses durant aquests anys, hem pogut gaudir tant de les bones com les dolentes i continuo creient que hi ha moltes coses encara hem d'aprendre, la veritat és que tinc molta sort de poder dedicar-me el que realment m'agrada i sobretot continuar motivat.