Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat, entre d'altres, el següent tema:

La síndrome de Diògenes és un conjunt de símptomes que es dona en persones que tenen una dificultat molt gran per a desfer-se o separar-se dels seus béns i possessions. Sense importar el valor real que tinguin aquests objectes, per a aquestes persones són molt importants, encara que a la resta no ens ho sembli.

Segons expliquen els experts, i al contrari del que pugui pensar la majoria, no és una malaltia, sinó que més aviat es tracta d’un conjunt de símptomes que algunes persones amb malalties mentals poden adoptar.

A COPE Catalunya i Andorra parlem amb l’Arnau Garcia, cap d’acció social de l’ajuntament del Prat, que ha coordinat des de l’administració el cas d’Alejandro, l’home de 48 anys i 250 quilograms que fa gairebé una setmana va ser rescatat de casa seva amb una excavadora tot just després de trucar a emergències sanitàries.