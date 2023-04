Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Llega el verano y eso conlleva el inicio de la campaña de incendios que, este año, debido a la sequía, no se preveé demasiado buena si no llueve. Además, en caso de que lloviera, tendrían que caer muchos litros de agua para poder terminar con esta situación. Pero, a parte de la sequía, los bomberos se quejan de la falta de material o equipamento obsoleto con el que se tienen que enfrentar a grandes incendios poniendo sus vidas en peligro. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Antonio del Río, el secretario general de la UGT de los bomberos de Cataluña.

Respecto a la sequía en la campaña de incendios, Antonio confirma que "la situación es catastrófica" pero tienen la esperanza de que llueva tanto en mayo como en junio y apunta que "estamos preparándonos para lo que pueda venir con los recursos que tenemos".

Por lo que hace al material, Antonio indica que que llevan años pidiendo que se renueve el material puesto que, con los vehículos obsoletos que tienen, están poniendo en riesgo la vida de los bomberos y de los ciudadanos.





Fujifilm inaugura l'exposició fotogràfica d'Arturo Rodríguez "el pulso del volcan" sobre l'erupció de "Cumbre Vieja" de l'illa de la Palma. Estarà obert al públic a partir d'aquest dijous 27 abril a les sis de la tarda. Parlem amb el fotoperiodista i autor.



- En quin moment vas pensar a arriscar la teva vida per capturar aquestes imatges?



Fa molts anys que sabia que abans de la meva jubilació podria fotografia una erupció volcànica a les canàries. Els meus avis ja han vist tres erupcions, es tracta d'un cicle d'aproximadament cinquanta anys i més o menys estàvem a prop de la pròxima data. Mentalment, ja estava preparat per la situació, però sempre s'ha d'anar amb experts com vaig fer en tot moment perquè no sents aquesta sensació de risc que hi ha realment, els científics sabien el que feien anàvem amb màscares i tratges especials, ja que ells tenen experiència en altres erupcions volcàniques arreu del món i en aquest sentit vas més tranquil.