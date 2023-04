Arriba a Barcelona "el pulso del volcán". Una exposició fotogràfica sobre l'erupció a La Palma

Fujifilm inaugura l'exposició fotogràfica d'Arturo Rodríguez "el pulso del volcan" sobre l'erupció de "Cumbre Vieja" de l'illa de la Palma. Estarà obert al públic a partir d'aquest dijous 27 abril a les sis de la tarda. Parlem amb el fotoperiodista i autor.



- En quin moment vas pensar a arriscar la teva vida per capturar aquestes imatges?



Fa molts anys que sabia que abans de la meva jubilació podria fotografia una erupció volcànica a les canàries. Els meus avis ja han vist tres erupcions, es tracta d'un cicle d'aproximadament cinquanta anys i més o menys estàvem a prop de la pròxima data. Mentalment, ja estava preparat per la situació, però sempre s'ha d'anar amb experts com vaig fer en tot moment perquè no sents aquesta sensació de risc que hi ha realment, els científics sabien el que feien anàvem amb màscares i tratges especials, ja que ells tenen experiència en altres erupcions volcàniques arreu del món i en aquest sentit vas més tranquil.



- Una de les fotografies que vas realitzar va ser seleccionada per NathionalGeographic com fotografia de l'any 2022. Explica'm la història de com vas viure aquell moment.



Dos dies abans de la primera exposició que es va dur a terme a la Palma el dia 16 de setembre del 2022, estava per casualitat amb un amic (fotògraf del NathionalGeographic i exalumne meu) i la seva dona prenen uns vins a casa meva a la nit, abans d'anar a dormir vaig mirar el correu electrònic i vaig veure un email que provenia de Washington on deia que una de les meves fotografies seria segurament una de les seleccionades per ser la portada del NathionalGeographic Internacional, soc el primer espanyol que aconsegueix ser portada mundial d'aquesta revista, era un dels meus somnis des de ben petit, de fet el meu regal d'aniversari dels 16 anys va ser la subscripció a la revista.





A continuació us deixem un video de l'exposició de la Palma: