Llega el verano y eso conlleva el inicio de la campaña de incendios que, este año, debido a la sequía, no se preveé demasiado buena si no llueve. Además, en caso de que lloviera, tendrían que caer muchos litros de agua para poder terminar con esta situación. Pero, a parte de la sequía, los bomberos se quejan de la falta de material o equipamento obsoleto con el que se tienen que enfrentar a grandes incendios poniendo sus vidas en peligro. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Antonio del Río, el secretario general de la UGT de los bomberos de Cataluña.

Respecto a la sequía en la campaña de incendios, Antonio confirma que "la situación es catastrófica" pero tienen la esperanza de que llueva tanto en mayo como en junio y apunta que "estamos preparándonos para lo que pueda venir con los recursos que tenemos".

Por lo que hace al material, Antonio indica que que llevan años pidiendo que se renueve el material puesto que, con los vehículos obsoletos que tienen, están poniendo en riesgo la vida de los bomberos y de los ciudadanos.

Desde el cuerpo de bomberos, reivindican que solamente recibenmaterial para incendios forestales pero, como dice Antonio, "nuestra carta de servicios es mucho más amplia, el fuego forestal nos ocupa un 13% de nuestra carta de servicios". También cuentan con fuegos en viviendas y en accidentes de tráfico, entre otros.

Por este motivo, los bomberos tiene miedo de no poder atender todas estas situaciones en las que hagan falta ya que "si hay un fuego forestal, los bomberos estarán en la montaña y las ciudades quedaran desprotegidas". Y es que no sólo hay falta de material, también la hay de personal. Antonio indica que "tenemos los mismos bomberos que en el 2011 y auxiliares forestales, tenemos 3 veces menos".

Ven necesario que los auxiliares permanezcan todo el año y no únicamente en la campaña de verano porque "los incendios serán cada vez más probables fuera de la temporada de verano".

Antonio tiene muy claro que se necesira "un cambio de modelo de país a nivel político porque no tiene sentido que nos estemos echando las manos a la cabeza por el tema del bosque en verano y en hinvierno no hagamos prevención".

Además, apunta que "los bosques se seguirán quemando si no educamos a los usuarios para que sean responsables" y muestra su indignación ante el recorte de agua: "No puede ser que recortemos el regadío de los campos y sigamos consumiendo o pidiendo agua para los hoteles de lujo o los campos de golf". Cree que si no arreglamos esta situación, se necesitaran muchos más bomberos.