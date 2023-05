Set de cada deu catalans té una alta sensibilitat solar, però el 38,26% no es protegeix mai o gairebé mai del sol. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen de l'estudi “Quin nivell de protecció solar necessiten els ulls segons el nostre grau de sensibilitat visual i estil de vida”, nascut de l'anàlisi de les 1.011 respostes ofertes de manera anònima pels usuaris del Test Visual de Gafas, una eina que t'assessora sobre les teves necessitats visuals per a protegir-te de la radiació solar. L'informe, realitzat per l'associació d'utilitat pública Visión y Vida, conclou també que com més gran és el grau d'intensitat solar de la zona en la qual es resideix, major és el grau de sensibilitat visual dels seus ciutadans. Malgrat que la majoria (73,69%) dels ciutadans tenen un grau de sensibilitat 2 (normal), en les zones de major intensitat, com la de Catalunya, l'impacte d'aquesta radiació en la salut visual dels ciutadans és major: el 72,72% dels catalans té una sensibilitat moderada o greu (molèsties amb l'impacte de la llum solar o llums intenses i enlluernaments). Tant és així que, gairebé un de cada quatre (24,72%) afirma que s'enlluerna sempre o molt sovint a causa de l'impacte de la llum solar o d’altres llums fortes. Aquestes persones amb sensibilitat greu requeririen unes ulleres de filtre 3 o 4, mentre que les de sensibilitat normal (2) podrien protegir-se i viure amb comoditat amb un filtre 2. Encara que l'estudi desprèn una dada molt sorprenent, com és el fet que en les zones de menor intensitat solar hi ha més afeccions ull-pell, derivades, en part, per l'excés de confiança al no veure radiar el sol, a Catalunya observem com la ràtio de prevalença de cremades és molt alt: el 67,05% dels ciutadans ha patit alguna vegada cremades ull-pell derivades de la radiació UV. De la mateixa manera, la mitjana espanyola ens diu que “una de cada tres persones (32,22%) que pateixen afeccions ull-pell que poden agreujar-se amb l'exposició al sol segueixen sense usar sistemes de protecció solar, posant en risc la seva salut”, explica Salvador Alsina, president de Visión y Vida. A Catalunya, la mitjana és major: 38,23%. Potser per aquest motiu s'arriba a una altra de les conclusions d'aquest estudi: entre els majors de 66 anys s'observa una major prevalença d'afeccions ull-pell, arribant a superar en gairebé deu punts la dels més joves (27% vs 17,8). Si analitzem els antecedents de la mostra, veiem com gairebé la meitat de la ciutadania (47,58%) té antecedents de patologies oculars en la seva família. Aquestes són algunes de les conclusions més rellevants extretes d'aquest informe que espera convertir-se en una eina viva: “volem que els professionals de la visió i els ciutadans continuïn utilitzant el Test Visual per a poder recopilar més dades i analitzar, tant per zones com per edats, quina és la realitat d'Espanya quant a salut visual i protecció solar. Poder mesurar els canvis en aquesta àrea ens permetrà conscienciar, informar i prevenir problemes visuals en el mitjà-llarg termini”, explica Alsina . Perquè la realitat d'Espanya avui dia dista molt de la perfecció: “tres de cada quatre ulleres de sol venudes és a través del top manta i el 50% de les ulleres que es troben en el mercat són falsificacions”, explica Salvador Alsina, president de Visión y Vida. A més, “hi ha un 14,1% d'adults que no utilitzen ulleres de sol mai o gairebé mai; en la tercera edat, un 39,9% de persones no es protegeix, malgrat l'alta prevalença d'afeccions visuals, i un 39,4% de menors tampoc”, conclou Alsina. explica