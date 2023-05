La Linterna Cope Catalunya i Andorra 5 maig 2023

Precaució,bussejadors sota l'aigua!!!.Aquest es l´ eslogan que la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques posa en marxa per alertar que sota una boia que es mou a l'aigua hi ha una persona practicant algun tipus d'activitat , sigui pesca submarina, apnea o natació en aigues obertes.I es que amb l'arribada del bon temps hi ha molt lloguer d'embarcacións recreatives i la gent molts cops no te coneixements del que hi ha al mar. T6ot just ahir va morir un submariniste i dos més van resultat ferits a Cadaqués.