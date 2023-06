Temes d´ avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra;





Famílies i pediatres reclamen que els adolescents entrin més tard a clase per els matins.





Gonzalo Pin, Pediatra i especialista en son

* Què et pot passsar si et mossegues les ungles i com deixar aquest mal hàbit. Com evitar una ungla encarnada, que fer per curar- la i com tallar-se les ungles.





Esther Gómez, infermera .

El fisioterapèuta català més seguit a les xarxes . Té consulta a Terrasa i acumula més d´un milió de seguidors a Tiltok. Allà penja contingut divulgatiu sobre les diferents lesions i com solucionar-les.





Joaquín Peñalver, Fisiterapèuta





Coneixerem la història d´una nedadora professional wue ha aconseguit més de 20 rècords a Espanya en diferents disciplines i va representar a Espanya als Joc Olímpics de Tòquio l´any 2020





Mar Puerto