La Linterna Cope Catalunya i Andorra 14 abril 2023

Temes d ´avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra;





* L´Institut d´estadistica de Catalunya ha fet publica les xifres que situen tres comarques tarragonines; Terra Alta, Priorat i Delta del Ebre com les poblacions on més s´ha reduit el seu veinat en el darrer lustre i totes estàn a Tarragona. Com afecta a l´economia de la pèrdua de població .





Ramón Morell , profesor Universitari i economista.









* Abans de la pandèmia de la covid, els professionals de la salut ja alertaven que l´obesitat seria l´epidemia del segle 21. La pandemia s´ha convertit en una pandemia silenciosa. Quina es la millor manera de combatre l´obesitat?





Robert Duran membre del Col.legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





* Coco, el primer gos que rep tractament per l´addicció a l´alcohol. El gos, un labrador,

s´hauria tornat addicte bevent de les ampolles que l´amo deixava tirades al pis de casa.





Ricard Adan Solà, Veterinari.









* L´Associació de Celíacs de Catalunya concoca aquest diumengue a la Plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per denunciar la falta d´ajudes i el greuge econòmic que pateixen les persones amb celiaquia.





Noelia Coves mare de nena celíaca. Va ser diagnosticada als 3 anys i ara te 11. Com es el seu dia a dia.









* Quines mesures hem de pendre per evitar ensurts si fem sortides a la montanya. Consells.