Tot i els esforços invertits al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, aquest continua en la situació de precarietat, precol·lapse estructural i risc de model heretat dels anteriors equips de Govern. Fruit de la mala gestió i d’algunes males decisions preses, aquest esforços no han tingut els resultats esperats. A les portes del que es preveu una campanya forestal força complexa, les mancances dins del cos de bombers es van agreujant dia a dia. Segons Jordi Julià , Delegat del personal laboral del Departament d´Interior .Cada guàrdia hi ha bombers i bomberes que o bé no tenen botes o guants, alguna talla dels pantalons d’intervenció, o unes ulleres forestals que s'estan esperant des de l’estiu passat, i no podrien o no haurien de sortir a foc forestal o d’altres, i s’està sortint per voluntat pròpia, assumint riscos innecessaris, perquè els hi falta alguna part de l’EPI. Motiu més que justificat pel que a partir d’ara demanaran l’operativitat limitada, davant de qualsevol manca d’EPI. Porten des de la primavera del 2022 sense els lots que porten al casc forestal per fer llum als treballs nocturns i ja han hagut de patir algun accident. Aquesta campanya forestal hi haurà menys auxiliars d'ofici forestal que cap altre any. I els bombers arrosseguen una sobrecàrrega d’hores extres per manca de personal que l'any passat va arribar a sobrepassar les sis-centes mil. Falten mànegues, llances, càmeres tèrmiques, equips de respiració autònoms, els nous equips hidràulics .Els contractes de manteniment dels parcs no s’han renovat, tenen les portes de cotxeres però on no poden sortir els vehicles. La situació del parc mòbil no és millor, cada dia hi ha una mitjana de 30 vehicles de baixa a tota Catalunya i alguns fa més de dos mesos que estan inoperatius. A la Metropolitana Nord, que és la regió d'emergències amb més població i sortides, cada dia hi ha una mitjana de 20 camions de baixa, entre ells vehicles especials com autoescales o elfurgó de risc químic. Avui,un parc de tanta importància com el de Badalona solament disposa d’un camió d’aigua i ha de venir una autoescala de l'Ajuntament de Barcelona perquè tenen la seva de baixa. La decrepitud i obsolescència d’alguns vehicles posen constantment en risc la seguretat dels bombers i bomberes i de la població, i les reparacions d’aquests són realitzades per empreses amb poca solvència tècnica, agreujant el problema. Mentre la Conselleria fa publicitat de la incorporació de la dona al cos de bombers, més de la meitat dels parcs no estan adaptats, ni la roba, ni la conciliació familiar. Ens acostem a la campanya forestal amb totes aquestes mancances i amb un exèrcit de voluntarioses associacions de defensa forestal i voluntariat de tota mena amb competències en l’extinció, impossibles de coordinar, de dubtosa preparació, sense vigilància de la salut ni prevenció de riscos laborals i que poden posar en risc les seves vides i la gestió de l'incendi. La seva inestimable vàlua en la prevenció ha minvat en favor d'una extinció que cada cop és més innecessària i ineficaç sense el treball previ de gestió forestal. S’estan conjugant els elements per a la tempesta perfecta i les conseqüències les patiran els bombers, les bomberes i sobretot la població. carceració en accidents de trànsits han sortit defectuosos i no tenim reposició

La responsabilitat davant de qualsevol accident derivat d’aquestes mancances i anomalies recauran sobre els responsables de no haver posat remei a aquest desgavell.