Il Divo en concierto en Barcelona

Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marin de Il Divo en 2021, los miembros restantes del grupo multinacional ,el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, avanzan en el espíritu creativo de Il Divo al emprender el camino con un repertorio de canciones en vivo pocas veces interpretadas de su vasto catálogo de las últimas décadas. Cantando en inglés, español e italiano, Il Divo continúa de gira con su invitado especial, el barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie.

The New Day Tourapoya su décimo álbum de estudio de 2021, For Once In My Life: A Celebration Of Motown(Decca Gold), ya disponible, así como el Fondo de Becas Carlos Marin en relación con el campus de Berklee School of Music en Valencia.

Il Divo es el grupo crossover clásico de mayor éxito comercial en la historia de la música internacional desde que se unieran por primera vez en 2003. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países, Il Divo fue el primer artista de Classical Crossover en tener un álbum debut en el número 1 en la lista Top 200 de Billboard.

Estarán acompañados de la Joven Orquesta Intercomarcal

La Joven Orquesta InterComarcal es una orquesta juvenil semi-profesional compuesta por unos sesenta integrantes de toda Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Es una agrupación muy versátil, que ha tocado en formatos tan diversos como conciertos clásicos, acompañamientos de solistas y cantantes, música de cámara, formatos con pantalla en directo o rock y pop sinfónico.





