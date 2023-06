Segons l'AEMET, aquest estiu es trobarà entre els cinc estius més càlids del període 1993 - 2016

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) l'estiu, que començarà el 21 de juny, serà previsiblement a Espanya “més càlid del que és normal en tot el país, tant en la Península com a les illes”. Tot això ocorre després de la primavera més càlida en els últims seixanta-un anys anys i un 2022 que també va batre tots els rècords.

Segons l'AEMET, hi ha entre el 50 i el 70% de les probabilitats de tindre un estiu més càlid del normal, una circumstància més acusada en els arxipèlags.

Tot i el marge d’error que manifesta el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, Ramón Pascual, que pot haver-hi en la predicció, des de l’Agència Estatal de Meteorologia no vaticinen un estiu gaire fresc.





Pascual apunta que, en latituds mitjanes, les prediccions meteorològiques no tenen una exactitud massa precisa i encara s’han d’afinar, en canvi, a punts com el tròpic és més fàcil afinar. L’explicació, com bé argumenta el meteoròleg, depèn de la circulació atmosfèrica.







Aquesta predicció que fa el portaveu de l’AEMET a Catalunya no és casualitat, sinó que, segons l’expert, el canvi climàtic farà que ens haguem d’acostumar a fenòmens com onades de calor o aiguats més freqüents o, fins i tot, èpoques de sequera més perllongades a causa de la pujada global de les temperatures.







Des de l’AEMET vaticinen que a Catalunya les temperatures màximes oscil·laran entre els 35 i els 40 graus i que, en aquest cas, no s’espera que la probabilitat falli. El portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia, apunta també que, pel canvi climàtic, es poden donar escenaris que abans no es contemplaven, com la possibilitat d’arribar als 40 graus de temperatura a la ciutat de Barcelona.



Després d'una primavera que ha estat “extraordinàriament càlida”, la més càlida de la sèrie històrica a Espanya. -amb 14,2 °C, ha superat en 1,8 °C la mitjana (1991-2020)- i la segona primavera més seca de la sèrie històrica, l'AEMET espera un estiu càlid, amb llargs períodes d'alta temperatures que poden interrompre's per l'arribada d'aire fred¡o alguna DANA que refresquin l'ambient.