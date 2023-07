Els coloms: una plaga cada cop més atrevida i poc respectuosa

Si mirem enrere i ho comparem amb avui dia, podem apreciar com els coloms de Barcelona són cada cop més arrogants i atrevits... Passes a la seva vora i no remunten el vol, continuen tranquil·lament. O potser de sobte notes com un colom passa volant a tot just un parell de centímetres del teu rostre! A vegades fins i tot xoquen amb tu. Els podem veure picotejant de sobre les taules dels bars, agafant els entrepans de la gent i sembla que li hagin perdut el respecte a les persones.



Avui hem entrevistat a COPE Catalunya i Andorra a Joan Carles Senar, cap de recerca del Museu de ciències naturals de Barcelona per parlar sobre coloms.



Fa ja uns quants lustres que Barcelona pateix una gran sobrepoblació de coloms. Són molts els ciutadans que les coneixen com "les rates de l'aire". Les dimensions d'aquest problema són, no obstant això, una miqueta borroses. Les fonts de l'àrea de Benestar Animal de l'Ajuntament indiquen que quan la densitat de coloms se situa entre els 300 i els 400 exemplars per km2 és necessari establir mesures de control de la població. I les fonts de l'Ajuntament estimen que en aquests moments la densitat de coloms de la capital catalana oscil·la entre els 1.300 i els 1.700 exemplars per km².



L'expert explica que aquesta sensació de pèrdua de respecte dels coloms cap als humans és fruit de la densitat de coloms que hi ha avui dia.

I és que Senar apunta al fet que el problema està que a la ciutat facilitem tants aliments als coloms que hem alterat la selecció natural de tota l'espècie, de manera que ja no sobreviuen únicament aquells exemplars que estan millor preparats, sinó que també ho fan els més mandrosos i ximples. A més, l'expert argumenta que, altres causes de la proliferació d'aquesta espècie són la falta de depredadors de coloms i unes mesures d'esterilització ineficaces.



A més, el cap de recerca del Museu de ciències naturals de Barcelona explica que el fet que hi hagi tants coloms fa que la convivència amb ells pugui comportar riscos.



Per últim, Joan Carles Senar explica a COPE quines serien les mesures ideals per a intentar resoldre el problema i, sobretot, l'expert emfatitza en la importància de conscienciar la població que les ciutats no són zoològics i que naturalitzar la ciutat no és sinònim de sobrealimentar els animals que hi viuen.