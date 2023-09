Uns quants consells per tornar a la rutina

Comencem el mes de setembre i amb ell tornen els alumnes a les escoles. A més, potser ets dels que recentment s'han incorporat a la feina després d'unes setmanes de descans.

Tornar no sempre és fàcil i sovint recuperar les obligacions es fa una muntanya. No és la primera vegada que parlem de la síndrome postvacacional, una sensació d'apatia i d'estrès que genera la tornada a la rutina. Una forma d'evitar-ho és afrontar-ho amb una actitud positiva.

Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Sara Barbero, psicòloga clínica de Creu Blanca, sobre com combatre aquest problema cada cop més comú.

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AMB LA PSICÒLOGA CLÍNICA SARA BARBERO AQUÍ)

La síndrome postvacacional – que no es pot considerar com una patologia, sinó com un procés adaptatiu a la vida laboral després de la tornada de vacances- ens fa presentar uns símptomes com la fatiga i el cansament, el desencantament, la inhibició, la tristesa i l'apatia, l'insomni, el malestar general o l'ansietat.

Cal dir que generalment es tracta d'un problema transitori, però que si veiem que s'allarga amb el temps i no ens adaptem bé i encara patim tots aquests símptomes hem de consultar un especialista.

Algunes de les mesures que destaca la psicòloga per combatre aquest estrès postvacacional són adaptar-nos als horaris progressivament i respectar els temps de descans dins la rutina.

La psicòloga, que fa èmfasi en quant de positiva és per nosaltres la tornada a la rutina, explica que necessitem hàbits saludables i costums per la nostra estabilitat mental.

Sara Barbero, manifesta que la síndrome postvacacional és un procés adaptatiu que costarà més o menys depenent quant d'estressant sigui la nostra feina i quin ambient laboral tinguem.

Barbero insisteix en el fet que aquesta síndrome no s'ha de confondre amb una patologia com l'ergofobia, la por irracional a tornar a la feina.