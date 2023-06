La ultradreta catalanista tindrà una pujada generalitzada a Catalunya?

Després de les eleccions municipals, s'ha creat una aliança catalana a Ripoll, es tracta d'un partit d'ultradreta català. Per saber el perquè d'aquest canvi parlarem amb el professor del departament de ciències polítiques de la UB, Xavier Torrens



- Per quin motiu es produeix un canvi com aquest?



Hem d'entendre que Ripoll és un municipi com qualsevol altre d'arreu d'Europa. Podríem dir que a totes les democràcies occidentals l'extrema dreta està pujant amb un discurs ultranacionalista , ple de racisme, xenofòbia i sobretot en contra de les persones immigrants i amb un relat populista què diu coses senzilles i simples, però que després no es podrien implementar en polítiques públiques. Podem veure-ho fins i tot a Itàlia, els països escandinaus com a Suècia o Alemanya on les enquestes situen a l'extrema dreta com a segona força i hem de recordar que alemanya Hitler va instaurar un règim totalitari.



- Fa la sensació que tot torna.



L'extrema dreta ho ha tingut bastant difícil per assumir presència en els parlaments durant dècades degut a holocaust d'Europa. Abans el discurs de l'extrema dreta se li notava molt extremista, però després va aparèixer una nova extrema dreta què fa un discurs més amagat.