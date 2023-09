La tornada a classe més cara de la història i amb menys alumnes

Amb molta il·lusió i nervis, avui un total de 973.560 alumnes d'educació infantil, primària i ESO tornen aquest dimecres a classe. Arrenquen un curs 23-24 que compta amb 20.000 estudiants menys, pel descens de la natalitat, i, per contra, amb 1.190 docents més. Aquesta primera jornada ve marcada per una vaga convocada pels sindicats de professors Ustec, CGT i Intersindical de la qual s'espera un seguiment mínim.

A alguns se'ls ha fet curt l'estiu i altres desitjaven ja tornar a la rutina. Molts coincideixen en el fet que tenen moltes ganes de veure de nou als seus companys.

(ESCOLTA LES IMPRESSIONS DELS NANOS EN EL SEU PRIMER DIA DE CLASSE)

Volen explicar-los com han passat les vacances d'estiu i conèixer als seus nous professors. Alguns pares reconeixen que els seus fills no podien dormir dels nervis d'un nou començament de curs.

L'altra cara de la moneda és el vessant econòmic, ja que la tornada a l'escola suposa un problema econòmic per a moltes famílies i, a més, aquesta tornada és la més cara des que hi ha registres. Una mitjana de 410 euros per cada fill.

Pugen els llibres, els uniformes i el material escolar. Tot i l'ajut del val escolar de 100 euros que ha implementat la generalitat aquest any, setembre s'està convertint en un maldecap per a moltes famílies.

Alguns centres compten amb un sistema de préstec de llibres, els llibres passen d'any en any a nens que comencen el mateix curs. Encara que els pares adverteixen que això és una ajuda, manifesten que les despeses continuen sent molt elevades.

Aquest curs també comença amb la nova llei educativa, ja implantada en tots els cursos. Aquest canvi de llei suposarà aprendre per competències, l'avaluació contínua i la fi de les notes.

A més a més, la tornada a l'escola està marcada pel debat de la jornada contínua o discontínua. Després del recent informe de l'OCDE, en el qual posa el focus en l'horari escolar, assenyala que passar més temps a l'escola ajudaria a reduir les taxes d'abandonament. Al seu torn, un estudi desenvolupat pel sociòleg i professor de la Universitat de València, Daniel Gabaldón, i l'investigador Kadri Täht, de la Universitat de Tallinn (Estònia) conclou que l'alumnat en jornada intensiva dorm menys temps, consumeix més pantalles i menja pitjor.





Això ho tradueixen en una pitjor salut, que afecta el seu rendiment. De moment, aquesta qüestió depèn del centre d'educació.