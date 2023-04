La realitat de conviure amb l'ELA

Avui parlarem de l'ELA (esclerosis lateral amiotròfica), es tracta d'una malaltia que afecta progressivament a les neurones motores encarregades de controlar el moviment de la musculatura voluntària. Aquestes neurones deixen de funcionar i moren, la qual cosa provoca debilitat i atròfia muscular. Per saber quines mancances i necessitats necessita una persona que ho pateix, tenim en el programa a un pacient diagnosticat d'ELA, Jesús Martín.



- Com et trobes?



Actualment estable i bé, em vaig fer una revisió general i em van dir que estava tot correcte, afortunadament no he empitjorat, però la malaltia tampoc millora, només es manté.





- També tens una traqueotomia, que és i perquè té la van fer?



Un dia estava a casa i em vaig quedar en coma, em van portar l'Hospital dels camils del Garraf i com que allà no responia adequadament em van haver de fer la traqueotomia. Des de les hores haig de respirar mitjançant una màquina, puc estar unes estones sense ella per poder parlar perquè si estic enganxat no puc fer-ho.









- De cara al futur, quin és el plantejament?



Ho tinc molt clar des del principi, quan em vaig fer la prova vaig notar el que era perquè tinc una certa cultura i vaig preveure aquesta situació desagradable on sabia que no podia fer res. El meu plantejament és intentar viure el millor i més agradable possible per mi i per tota la gent que m'envolta. Vaig fer un testament vital on vaig deixar clar que en el moment que no pogués fer res per mi mateix, preferia qualitat de vida que no quantitat.









Enllaços d'interès :

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

https://fundaciomiquelvalls.org/

http://blogs.bellvitgehospital.cat/aulaela/ca/