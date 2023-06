Avui dia 31 de maig és del dia mundial sense tabac, es tracta d'una jornada on s'aprofita per conscienciar dels efectes perjudicials que té per la nostra salut. Parlem amb el director mèdic del Centre MAS FERRIOL Metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental, Dr. Xavier Fàbregas



- Quina acció podria consciència més?



És un dels temes que s'ha convertit en habitual i ja no ens criden atenció perquè no és una novetat, és com per exemple les notícies sobre la guerra d'Ucraïna, tot el que veiem ja no ens afecta de la mateixa manera que el principi.



Pel que fa al tabac hem d'aprofitar aquests dies especials per conscienciar. El que podem fer per la nostra salut i futur és deixar-ho i evitar els tipus de càncer, problemes cardiovasculars i de pell, hi ha moltes evidències científiques que estan davant d'una acció "deixar de fumar" que seria la més important per allargar la vida en condicions.



- Des del punt de vista mèdic, creus que falten més missatges didàctics sobre el problema?



És un problema d'informació i té com fer-la arribar, és a dir, aquestes fotografies esgarrifoses dels paquets de tabac ja no fa ni fred ni calor, he vist gent que té una funda per no veure aquestes imatges. Estem lluitant contra una indústria molt poderosa, de fet, estan creant vapejadors per nens amb figures infantils com poden ser el Bob esponja i están introduint aquest hàbit en els nens a partir dels nou anys. Quina necessitat hi ha que aquestes criatures es passin pels pulmons aquests productes químics saboritzants amb gust de fruites? No deu ser precisament molt sa, però queda clar què és per introduir-los de manera involuntària a la nicotina.