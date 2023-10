Es pot superar l'al·lèrgia a la pell de la fruita?

Les al·lèrgies alimentàries rarament es curen, per la qual cosa, a banda de tractar la simptomatologia amb fàrmacs, cal excloure l'aliment o aliments causants del problema. En el cas de l'al·lèrgia a la fruita, és fonamental evitar-ne el consum directe, però també aquells aliments que les presentin com a ingredient (melmelades, iogurts, rebosteria, etcètera). Parlarem amb la Dra. Marta Viña, cap del servei d'al·lèrgia de l'hospital de Terrassa

- Es pot ser al·lèrgic només a la pell, a la fruita o tot?



Tinc pacients de tota mena, en un principi el més freqüent a la zona mediterrània és l'al·lèrgia al préssec, tinc casos on tenen problemes amb la pell d'aquesta fruita o quan la mengen o ho toquen, els hi pica la boca, s'inflen els llavis o inclús a les mans, ni tan sols el toleren pelat. Després hi ha altres casos que tenen aquests símptomes amb pell o sense pell. El problema de la pell del préssec és que té una proteïna que a l'àrea Mediterrània que s'estén només a la pell del préssec si no que també altres fruites i inclús fruits secs o llegums.



- Aquesta proteïna que té la pell del préssec també podria estar a la pell d'altres fruites?



Exacte, per això es recomana pelar totes les fruites. És el que nosaltres denominem un "panal al·lergen" que es troba diferents famílies que no tenen res a veure, per això implica a totes les fruites que poden ser pelades.



- Hi ha algun remei?



Hi ha una vacuna que està feta a base d'aquesta proteïna en concret, l'efectivitat de moment és variable, hi ha persones que els hi funciona molt bé, però hi ha d'altres que no.