Per què augmenten els testaments solidaris?

Als països anglosaxons fa anys que aquesta opció està molt estesa. A Espanya, tot i que s’està estenent, encara no. Segons membres de les ONG i experts, el problema és que, aquí, la gent desconeixia què era un testament solidari, que tenia la possibilitat de fer-lo, que era molt fàcil i reversible. Es poden deixar diners, béns o immobles.

¿Saps que amb 14 anys i per 50 euros ja pots fer un testament?

El testador solidari no té cap altre cost. Per contra, els impostos a pagar per deixar un testament a una persona amb la qui no tenim vincles sanguinis ascendeixen al 64%. Així ho explica l’advocada experta en testaments, Maria Elba Rojas .

Un altre factor, apunten els experts i membres d’ONG, és que parlar de la mort és complicat, tot i que és un tema que es va normalitzant. Als països anglosaxons i el nord d’Europa, el tema de les herències solidàries està més estès perquè tenen menys por de parlar del testament i tenen una altra manera d’entendre el tema de la mort i la solidaritat.

Tot i això, cada vegada és més gran el nombre d’interessats que es posen en contacte amb les entitats i el nombre de persones que anuncien que han fet testament solidari. El 2022, les entitats no lucratives van rebre gairebé 41 milions d’euros a Espanya, de 325 persones que van decidir deixar «una empremta perdurable», cosa que suposa un 21% més que el 2021.

Quina quantitat és dona?

Des del 2018, s’han registrat 1.565 testaments solidaris per valor de 136 milions d’euros i l’any passat es va registrar la quantitat més alta donada, 4 milions d’euros. Catalunya és la comunitat autònoma on més donants hi ha: l’any passat 57 catalans van donar cinc milions d’euros.

Una de les entitats que més està notant aquest creixement és la Fundació Pasqual Maragall , entitat que té en marxa la campanya ‘Serà un futur sense Alzheimer, serà gràcies al teu llegat’.

Segons Elba Rojas, el perfil del testador solidari és el d’una persona soltera i sense fills o amb desavinences amb els seus fills. La majoria d’aquestes persones solen triar diverses entitats o causes, habitualment relacionades amb interessos que han tingut a la vida o amb vivències personals. Tot i això, algunes entitats detecten que cada vegada més s’hi impliquen persones casades i amb fills.