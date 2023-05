A los políticos solo les interesa sus votantes

Entramos ya en la semana decisiva para escoger los diferentes alcaldes de cada ciudad. Hemos recibido las propagandas electorales pero en ninguna de ellas se habla del sinhogarismo ni de la gente que se encuentra cerca de esta vulnerabilidad. Con este motivo, en Herrerra en COPE Cataluña y Andorra hablamos con Anna Garriga, profesora de sociología de la Universitat Abat Oliba CEU.

Anna explica que "los políticos se dirigen a sus votantes, que no tienen una preocupación por el bien común. Al mismo tiempo, a los votantes son importa más qué nos pueden ofrecer, que no tener una preocupación por el bien común de todos". Esto hace que nos acabemos preocupando de cosas que no son tan importantes en lugar de preocuparnos en aspectos que afectan a los más vulnerables.

Hay gente que no suele votar, por esto mismo los políticos se dirigen a los votantes. Hecho que provoca que la gente no tenga interés en temas que afectan a los que se ven afectados pro situaciones más complicadas. El contenido de los programas electorales suele depender de los intereses de la gente que sí vota.

Anna expresa que, en su clase de la univerisdad, cuando pregunta por los temas de interés, los alumnos suelen responder: "niveles de pobreza en las familias monoparentales y numerosas" entre otros. Aspectos sociológicos muy importantes.

Según Anna, la cuestión es que por qué la gente que peor lo pasa y tiene más dificultades en su día a día, "acaba siendo invisible para todos", tanto para políticos como para nosotros también. "Cuando los ciudadanos pensamos en el voto, en qué pensamos, ¿en lo que nos afecta o en lo que es más importante para nuestra ciudad?". Esto mismo es lo que nos plantea la profesora de sociología ya que, considera, que sólo nos preocupamos por aquello que nos afecta de forma directa.

Como conlusión, hay un déficit de educación política, para poder ver lo que nos conviene más o qué beneficios puede traer un programa electoral que mire por el bien común de la sociedad.





