Mes de la diversitat europea

El pròxim dia 22 de maig és el dia de la diversitat i a Europaes celebra durant tot el mes. Parlem amb la presidenta dels centres d'estudis de les dones d'Europa, Mireia Del Pozo.



- Com està la conscienciació sobre la diversitat?



S'han donat passes endavant i el concepte de diversitat és molt més ampli i més inclusiu que el d'igualtat, allà només parlem en l'àmbit de gènere i respecte a la dona, però quan parlem de diversitat no només parlem de gènere també parlem de persones discapacitades (mentals i físiques), o de l'edadisme en l'àmbit mundial que en aquest moment és la discriminació més gran a escala laboral. En el nostre país hem passat d'estar exclosos als cinquanta-cinc anys a passar d'estar a partir dels 45. És increïble, a més a més, l'ésser humà ha millorat en qualitat i científicament està demostrat que vivim més anys.









- Les empreses fent aquesta exclusió perden treballadors amb molta experiència.



És un actiu bestial i realment el que necessita la nostra societat en l'àmbit empresarial i laboral és incloure la diversitat i sobretot que sigui real perquè no es pot permetre que amb quaranta-cinc anys estiguem fora, estem perdent una gran quantitat de talent. També passa amb les persones discapacitades perquè una persona que tingui una discapacitat reglada en un paper no significa que no tingui altres capacitats. En aquest mes de la diversitat la gran crida que s'ha fet és que cal molta formació i molta sensibilització real per fer aquest canvi de paradigma perquè les empreses pensen i diuen que les seves empreses porten en el seu ADN aquesta inclusió i diversitat, però els números indiquen que no perquè si no, no estaríem en la situació que estemi també les mateixes dades han demostrat que en els equips diversos acaben sent molt més productius perquè les respostes són diferents de les habituals. Les empreses que no facin de forma real aquesta inclusió i diversitat quedaran enrere al voltant de dos anys i amb quatre o cinc anys estaran fora del mercat i hauran de tancar.