Cuando hablamos de cáncer, hacemos referencia a un amplio abanico de enfermedades de diferentes tipos pero que tienen en común que se trata de cáncer. Cada uno de estos cánceres tiene un tratamiento distino y, afortunadamente, cada vez hay más avances para la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, un avance esperenzador, que está en investigación, es una molécula que elimina esas células antiguas que quedan después de un tratamiento de cáncer.

En COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Salvador Macip, catedrático de la UOC y director de los grados de ciencias de la salud e Investigador de la Universidad de Leicester, para que nos explique por qué es tan importante eliminar estas células.





El daltonismo es una rara afección en la cual una persona ve los colores de manera diferente a la mayoría de la gente. El daltonismo casa siempre ocasiona la dificultad de diferenciar ciertos colores, sobretodo los básicos. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Joel Benito, un chico que padece daltonismo.

Joel descubrió que era daltónico "por las profesoras de parvulario, que detectaron alguna irregularidad con los colores y el aprendizaje y se lo comentaron a mi familia". Como su abuelo era daltónico, sus padres decidieron hacerle la prueba y, efectivamente, él también lo era.

Joel explica que no siempre tiene dificultades para diferenciar los mismos colores. Apunta que "es depende del caso porque hay diferentes tipos de daltonismo". En su caso, los colores que le cuesta diferenciar son el azul y el lila, y el amarillo y el verde más llamativos. Según comenta "veo un color estandar" y nos explica su caso con un ejemplo: "Los Angeles Lakers que van de lila y amarillo, yo me pensaba que iban de azul y amarillo" a raíz de ahí fue buscando trucos para diferenciar los colores. "Ese lila que yo veía azul, lo cojo de referencia, etnonces me acuerdo de ese color y utilizo los azules y lilas que veo para comparalos con ese color".