Avances contra el cáncer: "Jugamos con ventaja porque este fármaco ya está estudiado"

Cuando hablamos de cáncer, hacemos referencia a un amplio abanico de enfermedades de diferentes tipos pero que tienen en común que se trata de cáncer. Cada uno de estos cánceres tiene un tratamiento distino y, afortunadamente, cada vez hay más avances para la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, un avance esperenzador, que está en investigación, es una molécula que elimina esas células antiguas que quedan después de un tratamiento de cáncer. En COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Salvador Macip, catedrático de la UOC y director de los grados de ciencias de la salud e Investigador de la Universidad de Leicester, para que nos explique por qué es tan importante eliminar estas células.

Salvador explica que "estas células se envejecen debibo al tratamiento de quimioterapia y radioterapia y se quedan por ahí molestando. Estas células no solo se quedan por ahí mirando sino que fabrican una serie de substancias que tienen un efecto importante a la hora de hacer que el cáncer rebrote". Esto es un gran problema ya que, en algunos casos, el cáncer responde muy bien a los tratamientos y acaba volviendo. Uno de los motivos del retorno del cáncer podría ser la acumulación de células que se quedan después del tratamiento.

Esta investigación que están haciendo, era un fármaco que estaban estudiando por varios motivos que está en base de prueba para tratar el cáncer y "nos dimos cuenta mirando su función que también parecía que podía ser más específica para las células envejecidas". Han hecho algunos experimentos, en fase de pruebas, y han visto que sí, "de forma muy específica puede localizar estas células viejas que aparecen después de la quimioterapia o la radioterapia y matarlas de forma muy selectiva".

Hay cánceres más complicados que otros y esta es una incognita a resolver, "nos preguntamos con qué cánceres se podría utilizar". En el laboratorio están trabajando para ver que aplicación puede tener en el mundo real.

Estas investigaciones experimentales, pueden alargarse hasta dar con el resultado final, si es que se consigue. Pero Salvador apunta que "esta vez jugamos con ventaja porque este fármaco ya existía y está estudiado y se sigue estudiando como posible tratamiento, esto quiere decir que todas las pruebas de seguridad ya se han hecho". Pero queda probar esta sustancia en animales para ver como reaccionan y ver si se puede aplicar a las personas, un proceso que puede tardar entre 5 y 10 años, o más. Además, Salvador apunta que "todos los fármacos tienen efectos secundarios y hay que mirar que estos efectos no sean peores que la enfermedad". En el caso del cáncer no es un problema ya que si no lo tratas, es mortal. Pero hablando de otras enfermedades, hay que evitar ocasionarle más problemas a los afectados.