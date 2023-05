"Hace poco descubrí de qué color era la pizarra de clase"

El daltonismo es una rara afección en la cual una persona ve los colores de manera diferente a la mayoría de la gente. El daltonismo casa siempre ocasiona la dificultad de diferenciar ciertos colores, sobretodo los básicos. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Joel Benito, un chico que padece daltonismo.

Joel descubrió que era daltónico "por las profesoras de parvulario, que detectaron alguna irregularidad con los colores y el aprendizaje y se lo comentaron a mi familia". Como su abuelo era daltónico, sus padres decidieron hacerle la prueba y, efectivamente, él también lo era.

Joel explica que no siempre tiene dificultades para diferenciar los mismos colores. Apunta que "es depende del caso porque hay diferentes tipos de daltonismo". En su caso, los colores que le cuesta diferenciar son el azul y el lila, y el amarillo y el verde más llamativos. Según comenta "veo un color estandar" y nos explica su caso con un ejemplo: "Los Angeles Lakers que van de lila y amarillo, yo me pensaba que iban de azul y amarillo" a raíz de ahí fue buscando trucos para diferenciar los colores. "Ese lila que yo veía azul, lo cojo de referencia, etnonces me acuerdo de ese color y utilizo los azules y lilas que veo para comparalos con ese color".

Actualmente, en Calafell han decidido adaptar las banderas de la playa para los daltónicos. Joel apunta que "con las banderas de la playa no me pasa porque el verde y el amarillo que ponen son muy diferentes".

Por lo que hace a su día a día, nos ha contado que cuando era pequeño y se vestía solo, a veces no combinaba bien los colores, de hecho "recuerdo algún comentario de mi madre diciendo: esto no pega ni con cola". Ahora lo hace más fácil porque utiliza tonos blancos y negos ya que, como dice él "me muevo en esas tonalidades y así no fallo nunca".

Joel apunta que el daltonismo no le ha ocasionado ningún problema grave pero si "alguna situación de confusión como darme cuenta después de años que una cosa que veía cada día era de un color y yo no lo sabía". Además, "hace poco descubrí el color de la pizarra de clase habiendo dejado ya las clases".

El daltonismo no tiene cura pero Joel explica que "hay unas gafas con unos tintes en los cristales y al final lo que hace es poner un filtro del color que tú quieres pero no hay nada como tal que lo cure". Es cuestión de ser consciente y buscar tus propios trucos de identificación.