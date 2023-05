Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Un 70% de la población española sufre bruxismo, una patología que consiste en apretar inconscientemente la mandíbula y hacer crujir los dientes entre ellos. Aunque se puede dar tanto de noche como de día, el bruxismo nocturno es más frecuente y está más estudiado.

No todos los síntomas son iguales en todos los casos, pero estos son los más frecuentes: dientes planos, partidos o flojos, esmalte dental desgastado, sensibilidad dental, cansancio, tensión en los músculos de la mandíbula y dolor tanto de cabeza como facial.

El bruxismo no tiene una cura exacta. No obstante, la solución que recomiendan los dentistas es una férula de descarga hecha con una placa de resina adaptada a la forma de tus dientes para evitar que se rompan. aunque otras soluciones pueden ser medicamentos para la ansiedad, relajantes o incluso el bótox para relajar los músculos faciales.





La guerra que està patint Ucraïna també ens afecta en el rebot de preus com per exemple en aliments o combustible, però tot apunta que per aquest estiu els preus s'estabilitzen. Parlem de la situació amb la portaveu OCU Catalunya, Esther Lorente.



- La benzina no serà un mal de cap aquest estiu?



No serà un mal de cap perquè no estarà comparable a l'any passat, sembla que els preus de la benzina s'estan estabilitzant. Encara estem en fase d'estudi, suposo que al juny podrem treure una comparativa, però sembla que no passarà com l'any passat on va ser realment dramàtic, aquest any ha baixat una mica però tampoc gaire.