"Me doy cuenta de que estoy apretando cuando empieza a dolerme la mandíbula"

Un 70% de la población española sufre bruxismo, una patología que consiste en apretar inconscientemente la mandíbula y hacer crujir los dientes entre ellos. Aunque se puede dar tanto de noche como de día, el bruxismo nocturno es más frecuente y está más estudiado.

No todos los síntomas son iguales en todos los casos, pero estos son los más frecuentes: dientes planos, partidos o flojos, esmalte dental desgastado, sensibilidad dental, cansancio, tensión en los músculos de la mandíbula y dolor tanto de cabeza como facial.

El bruxismo no tiene una cura exacta. No obstante, la solución que recomiendan los dentistas es una férula de descarga hecha con una placa de resina adaptada a la forma de tus dientes para evitar que se rompan. aunque otras soluciones pueden ser medicamentos para la ansiedad, relajantes o incluso el bótox para relajar los músculos faciales.

En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Mireia Alfocea, que sufre bruxismo desde hace mucho tiempo. Como ha comentado ella "lo tengo desde toda la vida pero hace 8 años me dijeron que me tenían que hacer esa placa, la férula de descarga para la noche y hace 8 años que la llevo".

Mireia apunta que no solamente aparece este patología por estrés. "Me han dicho que es la mandíbula, que si la tienes colocada de alguna manera que no es recta, es otro factor que hace que estés todo el día apretando los dientes". Lo que sí asegura es que lo hace de manera totalmente inconsciente "me doy cuenta cuando estoy apretando tanto que me duele la mandíbula". Además alguna vez see ha levantado con dolor de cabeza por haber pasado la noche aprentandos us dientes.

Mireia, como solución, sólo utiliza la férula de descarga aunque explica que de vez en cuando se toma alguna valeriana u otras infusiones para relajarse, sobretodo cuando ha estado nerviosa durante el día. Además "considero que es algo que no se cura, porque no es hormonal, es que apreto los dientes porque estoy más nerviosa o porque encajan de otra forma".

Con los años, dese que utiliza la férula, Mireia se ha dado cuenta de que "he notado que no me duelen tanto los dientes porque como están protegidos, cuando apreto, no me despierto con dolor de dientes".