La benzina a la baixa

La guerra que està patint Ucraïna també ens afecta en el rebot de preus com per exemple en aliments o combustible, però tot apunta que per aquest estiu els preus s'estabilitzen. Parlem de la situació amb la portaveu OCU Catalunya, Esther Lorente.



- La benzina no serà un mal de cap aquest estiu?



No serà un mal de cap perquè no estarà comparable a l'any passat, sembla que els preus de la benzina s'estan estabilitzant. Encara estem en fase d'estudi, suposo que al juny podrem treure una comparativa, però sembla que no passarà com l'any passat on va ser realment dramàtic, aquest any ha baixat una mica però tampoc gaire.



- Els preus de la benzina i del dièsel són claus per contenir la inflació.



Sí, a més al nostre país quan puja una mica el preu del barril de petroli ens trobem amb el que anomenem l'efecte coet ,és a dir, puja tot ràpidament, però després per baixar li anomenaríem l'efecte ploma perquè per baixar li costa més. Ara sembla que estem en aquesta última fase, els preus van baixant a poc a poc.



- Ara mateix que et surt més a compte tenir un vehicle dièsel o elèctric?



El dièsel sempre ha sigut una mica més econòmic, però també depèn de l'ús que tu li donis el vehicle. Des de l'OCU tenim uns comparadors de benzina on la gent també pot accedir, posa on viu de tot Espanya i podrà veure quines són les benzineres més properes i quina és la més econòmica, de vegades fer aquest petit estudi et pot fer estalviar diners.