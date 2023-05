Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

Entramos ya en la semana decisiva para escoger los diferentes alcaldes de cada ciudad. Hemos recibido las propagandas electorales pero en ninguna de ellas se habla del sinhogarismo ni de la gente que se encuentra cerca de esta vulnerabilidad. Con este motivo, en Herrerra en COPE Cataluña y Andorra hablamos con Anna Garriga, profesora de sociología de la Universitat Abat Oliba CEU.

Anna explica que "los políticos se dirigen a sus votantes, que no tienen una preocupación por el bien común. Al mismo tiempo, a los votantes son importa más qué nos pueden ofrecer, que no tener una preocupación por el bien común de todos". Esto hace que nos acabemos preocupando de cosas que no son tan importantes en lugar de preocuparnos en aspectos que afectan a los más vulnerables.

Hay gente que no suele votar, por esto mismo los políticos se dirigen a los votantes. Hecho que provoca que la gente no tenga interés en temas que afectan a los que se ven afectados pro situaciones más complicadas. El contenido de los programas electorales suele depender de los intereses de la gente que sí vota.