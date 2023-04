Avui hem tractat, entre d'altres, el següent tema:

Com podem buscar persones desaparegudes? Existeixen moltes tecnologies, però la intel·ligència artificial i el reconeixement facial poden ajudar molt a través de la seva habilitat per identificar persones, però també té la seva part controvertida, ja que es va utilitzar en el seu moment en aeroports amb certa polèmica. Parlem amb el president de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills.



- Com s'aplica aquesta tecnologia per buscar persones desaparegudes?



Hem de ser conseqüents del fet que la nostra societat avança molt ràpidament pel que fa al reconeixement facial i la facilitat per localitzar. El reconeixement facial es fa a partir d'un àlbum que creem i que respecta la privacitat de la persona desapareguda, és a dir, no fiquem noms, ni el lloc on va desaparèixer, ni la data, absolutament res per evitar qualsevol mena de problema, hi ha total privacitat, només tenim una fotografia i una referència. L'usuari a través de la nostra pàgina web descarrega en el seu mòbil l'àlbum i no ocupa gairebé espai per què es descarrega a la "nube".