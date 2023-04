Reconeixement facial a les fotos per trobar desapareguts

Com podem buscar persones desaparegudes? Existeixen moltes tecnologies, però la intel·ligència artificial i el reconeixement facial poden ajudar molt a través de la seva habilitat per identificar persones, però també té la seva part controvertida, ja que es va utilitzar en el seu moment en aeroports amb certa polèmica. Parlem amb el president de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills.



- Com s'aplica aquesta tecnologia per buscar persones desaparegudes?



Hem de ser conseqüents del fet que la nostra societat avança molt ràpidament pel que fa al reconeixement facial i la facilitat per localitzar. El reconeixement facial es fa a partir d'un àlbum que creem i que respecta la privacitat de la persona desapareguda, és a dir, no fiquem noms, ni el lloc on va desaparèixer, ni la data, absolutament res per evitar qualsevol mena de problema, hi ha total privacitat, només tenim una fotografia i una referència. L'usuari a través de la nostra pàgina web descarrega en el seu mòbil l'àlbum i no ocupa gairebé espai per què es descarrega a la "nube".



Seguint les indicacions de la web s'autoritza a Google fotos (una aplicació que ve de sèrie en tots els dispositius mòbils) que faci el reconeixement facial en les seves fotografies comparant-les amb l'àlbum.



Hem de deixar clar que també es respecta la identitat de l'usuari, això vol dir que tampoc tenim accés al seu àlbum de fotos n'hi ha cap dada d'aquest usuari.



- Com funciona?



Imagina't estar a plaça de Catalunya prenent alguna cosa en una terrassa amb uns amics i potser en un segon pla o tercer surt una persona que es tracta d'un desaparegut, llavors, quan Google fotos faci periòdicament el reconeixement facial del seu àlbum de fotos amb l'àlbum que ha compartit l'usuari amb nosaltres, farà una recerca per saber si existeixen coincidències, si és dona el cas que si, immediatament es comunicarà a aquella fotografia i si l'usuari està d'acord, es comunicarà a les forces de seguretat de l'estat o a les policies autonòmiques donant totes les dades d'aquesta imatge tant el dia com el lloc.