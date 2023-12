Conducir en la tercera edad: "Mi familia me presiona para que no siga conduciendo"

La edad no implica, necesariamente, un estado psicofísico concreto. Personas de mayor edad pueden presentar mejores condiciones que otras con edades cronológicas más bajas. Sea como sea, para eso están las revisiones médicas periódicas, para detectar problemas y saber si, por ejemplo, hay alguna dificultad para conducir.

Por ahora, según la legislación vigente, el permiso para conducir turismos se renueva cada diez años hasta alcanzar los setenta años. A partir de ese momento, la renovación se limita a períodos de cinco años. Pero ese plazo puede ser reducido en el tiempo a criterio del doctor que realice el obligatorio reconocimiento médico.

¿Qué dicen los datos?

El estudio SAVIMA de Fesvial revela que las personas mayores tienen un 12% menos probabilidades de cometer una infracción de velocidad pero un 169% más de saltarse un stop. La mayor parte de los accidentes de este colectivo se registran en vías urbanas y gran mayoría en rectas.

Los resultados también indican que a partir de los 75 años comienzan a aflorar los problemas psicofísicos y muchas veces son los familiares quienes los detectan, precisamente por su forma de conducir.





A la hora de conducir, por ejemplo, es importante circular en las horas de menor intensidad de tráfico, evitando hacerlo en días de lluvia y zonas poco iluminadas.









Cada año se producen aproximadamente 30.000 denegaciones de carnets y alrededor de 320.000 condiciones restrictivas, como limitar el radio de conducción, poder conducir solo de día, no llevar pasajeros o límites de velocidad.

De hecho, muchas veces son las mismas familias de un conductor mayor las que llaman para pedir que no le den el carnet porque sino lo matan. Correr estos riesgos supone un peligro no solo para la persona mayor que conduce, sino para toda la población.

¿Qué recomendaciones debemos seguir?

Cuando la vista y el oído van perdiendo agudeza, se necesita más tiempo frente a cualquier imprevisto, así que controlar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad son dos consejos fundamentales.

Sea como sea, si necesitas más tiempo que los demás para una maniobra, no pierdas la calma. Lo importante es siempre la seguridad.









¿Qué sucede cuando nos hacemos mayores?

El cambio personal o de vida, requiere un proceso de adaptación y cada persona tiene su propio ritmo para asimilar la información y comenzar con el cambio. Incluso en este tiempo de estado de alarma, donde las personas se han visto forzadas a cambios importantes, donde su autonomía física, cognitiva y emocional se han visto dañadas. Entrevistaremos a Antonio Rodríguez.





- ¿Cuántos años tiene?

Muy pocos, tengo ochenta y tres años.



- ¿Aún conduce?



Sí.



- ¿Se siente seguro al volante?



Voy despacio pero conduzco bien.



- ¿Hay alguien de tu entorno que te diga que quizás no deberías conducir a tu edad?



Pienso dejarlo pronto, pero los trayectos cortos sí que los hago bien durante el día, de noche no.



- ¿Cómo está de la vista?

Veo bien, pero el carnet me caduca el año 2025.



- ¿Te juzgan por conducir?

Un poco sí, y uno se siente como si ya no valiera nada, es como si te arrinconaran mentalmente. El coche ya no lo cojo por capricho.



- Supongo que en esta situación te revelas.



En algunas cosas sí, porque aún puedo ayudar a mi mujer en las tareas de casa o ayudar a mis hijos y nietos.



- ¿Qué haces en tu día a día que habitualmente una persona de tu edad no hace?



A las siete de la mañana estoy en la piscina.



- ¿Qué te dicen tus nietos?

Que no coja el coche y conduzca.



- ¿A tus amigos también les pasa lo mismo?

Es más la sensación que tiene uno.



- ¿Qué cosas te gustaban y has dejado de hacer?

Me gustaría pasear por el campo porque ahora mismo tengo que ir muy poco a poco o me caigo.



- ¿En el 2025 piensas renovar el carnet?

No, porque los hijos y los nietos lo pasan mal.