Augmenten els problemes mentals per sobrecàrrega de feina

L'estrès està cada cop més present en el món laboral i ha adquirit un protagonisme especial en els últims anys, especialment arran de la pandèmia de la covid-19. El centre ITA, especialistes en salut mental, acaben de publicar un estudi que diu que el 32% dels treballadors en el nostre país estan exposats a una sobrecàrrega de feina. Parlem amb la responsable de psicologia organitzacional d'Ita radioteràpica, Fátima Ramírez.

- Ens hauria de sorprendre el resultat d'aquest nou estudi?



És veritat que en el panorama de la salut mental sempre ha existit, hi ha hagut treballadors que han patit problemes de salut mental, però sí que és cert que s'ha disparat a partir de la crisi sanitària que hem patit a causa de la covid i ha impactat d'una forma significativa en la salut de les persones. En les empreses els trastorns de salut mental què més trobem són els mateixos que poden existir amb la mateixa freqüència en la població general com els trastorns afectius, és a dir, l'ansietat, estrès o depressió.



- Un de cada dos problemes de salut mental està relacionat amb la feina?



A la feina hi ha diferents tipus de factors que poden afectar, però que també poden ser bons per la nostra salut, això sí, sempre que a la feina hi hagi bones condicions laborals, afavorirà a la psicologia de les persones, malauradament quan detectem que hi ha condicions laborals inadequades o adverses tenen un impacte negatiu a sobre de la salut, podem estar parlant de càrrega mental, insatisfacció laboral, facilitats ,motivació o problemes de relacions amb els nostres responsables o companys tot això pot afectar a la salut de les persones.