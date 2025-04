Yamal va a cien

Si enumeramos los récords de precocidad que está recolectando Lamine Yamal no paramos. Siguen asustando. Contra el Inter va a disputar su partido número cien con la camiseta del Barça cuando todavía le faltan tres meses para ser mayor de edad. Y no son cien partidos cualquiera, jugando unos minutos al final... no, no. Lo que más llama la atención es lo transcendental que este futbolista es ya desde hace tiempo para el equipo. Diría que durante toda la temporada. Su nivel medio de rendimiento es muy alto, pero incluso en los días en los que no está del todo bien tienes que mantenerlo en el campo porque es de aquellos futbolistas que en cualquier momento se inventa una asistencia de exterior, te mete un pase de gol filtrado o te la clava en la escuadra al palo largo después de dejar atrás dos o tres contrarios recortando desde la derecha hacia adentro. Que resuelve partidos vamos. También partidos grandes como ya ha demostrado en más de una ocasión. Véase golazo a Francia en la semifinal de la Eurocopa.

Su peso es tal que ha sido el elegido para salir a hablar en la previa de unas semifinales ida de Champions contra el Inter. Primera vez que el chico sale a hablar antes de un partido. Respuestas cortas pero mucho contenido. Donde unos ven autoestima alta otros verán 'sobradismo'. Su respuesta es que mientras gane no le podrán decir nada. Cuando pierda tendrá que aguantar el chaparrón. Tampoco parece que cuando se dé el caso le vaya a afectar demasiado. Le preguntan si no siente vértigo viendo lo rápido que van las cosas, si no siente la presión. Responde que disfruta, que no tiene miedo, que el miedo lo dejó en el parque, en Mataró. Nunca falta la referencia a su barriada, Rocafonda.

Desde que irrumpió le acompañan las comparaciones con Leo Messi. Y le van a acompañar le guste o no durante toda su carrera. Yamal muestra siempre su admiración por el 10, para él el mejor de la historia, pero se sabe la respuesta de memoria. Él hizo su carrera, yo hago mi camino. Un periodista le recuerda que Messi a su edad había jugado siete partidos con el Barça, él va a cumplir cien. Yamal sonríe. También le apuntan que Messi nunca le marcó al Inter. Sonríe otra vez. Será de los pocos que se dejó, contesta, ojalá marque yo.