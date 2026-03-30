La vida sin Raphinha es más difícil. Y esta temporada el Barça se está teniendo que acostumbrar a vivir bastante sin él. Se perdió dos meses de competición a principio de curso por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se le diagnosticaron tres semanas de baja y estuvo ocho, se perdió nueve partidos. En su ausencia el equipo sacó adelante los compromisos que tenía que sacar pero se encalló en las grandes citas: derrota frente al PSG 1-2 en Montjuïc, derrota en Liga en el Bernabéu 2-1 y pinchazo en Brujas 3-3. En el mes de Febrero otras dos semanas fuera por problemas en la misma zona muscular. Ahí se pierde dos partidos más, uno de ellos el 4-0 famoso en Copa del Metropolitano. Es evidente que el equipo le echa en falta. Echa en falta sus goles, sus asistencias pero también su esfuerzo sostenido en la presión. Es el primero en saltar y tras él van los demás. Cuando no está todo se afloja y el equipo pierde uno de los mecanismos que más necesita Flick para activar la presión tras pérdida y minimizar las transiciones del rival, que es como más daño le hacen al Barça.

Ha llegado una tercera lesión esta vez con la selección, esa fibra no acaba de cicatrizar. Flick ya mostró enfado con la gestión de su recuperación y el propio Raphinha asumió parte de responsabilidad por querer recortar plazos. Le tocará vivir al Barça un mínimo de cinco semanas sin el brasileño en un tramo clave de la temporada. Tras el parón toca visitar el Metropolitano en Liga y los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid con el derbi liguero entre medio. Tampoco llegaría a unas hipotéticas semifinales de Champions y quizá sí al clásico de Liga del 10 de Marzo del Camp Nou pero no en plenitud de condiciones. Aunque su compromiso es indiscutible tampoco querrá precipitar el retorno con el Mundial a poco más de dos meses vista. Un drama para el Barça.

Con el brasileño fuera las miradas se vuelven hacia Marcus Rashford. Le cubrió bien a principio de temporada. Llevaba unas semanas bastante desaparecido por culpa de unas molestias pero parece que justo ahora vuelve a estar en buen estado de forma. Otras opciones pasarían por volcar a Fermín, a Olmo o a Gavi a la banda. Incluso Cancelo podría doblar el lateral en posición avanzada. Todos son buenos, pero ninguno te da lo que Raphinha.