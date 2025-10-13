Los vecinos le destrozan las plantas de su ventana en Cuenca y la 'venganza' que planea es aplaudida por el resto: “Mala suerte”

A medida que se acercan ciertos momentos en los que pasamos más tiempo fuera de casa —por trabajo, viajes puntuales o simplemente por cambios en la rutina— empiezan a surgir preocupaciones que no siempre están presentes durante el resto del año. Especialmente ahora, que podemos aprovechar para pillar varios puentes de los que hay en otoño.

Y entre esas preocupaciones está la de decidir qué hacer con nuestras mascotas y, por supuesto, cómo cuidar nuestras plantas en nuestra ausencia.

Y es que esos seres vivos que nos acompañan en el día a día suelen quedar desatendidos cuando nos alejamos de casa, por lo que es importante buscar soluciones para que estén bien atendidos y no sufran daños ni abandonos. En muchas ocasiones, confiamos el cuidado de nuestras mascotas a familiares o amigos cercanos, y otras veces recurrimos a servicios especializados puntuales.

Con las plantas, sin embargo, la historia suele ser distinta. No siempre contamos con alguien que se encargue de ellas, así que recurrimos a todo tipo de trucos caseros para asegurarnos de que no se marchiten ni mueran durante esos días. Y no, no es tarea nada fácil. Lo cierto es que existen infinidad de métodos para mantenerlas con vida mientras no estamos.

Alamy Stock Photo Plantas en casa

Aun así, no es nada raro volver tras unos días fuera de casa y encontrarse con que, pese a todos los esfuerzos, nada ha funcionado. Las plantas aparecen secas, bastante marchitas, y a veces en un estado tan delicado que no queda más remedio que despedirse de ellas. En otras ocasiones, sin embargo, consigues revivirlas.

Y es que las plantas que tenemos en casa también forman parte de nuestro entorno, nos acompañan y les cogemos mucho cariño. Su cuidado nos importa, y eso es algo que nadie puede negar.

Sin embargo, no todo el mundo las valora de la misma forma, y precisamente de eso trata la historia que ha compartido la cuenta @LiosDeVecinos en X, antes conocido como Twitter.

Le destrozan las plantas y esta es la venganza

Esta historia ocurría en Cuenca, donde unos vecinos han visto cómo sus plantas han sido ultrajadas. Lo cierto es que, por lo que se ve en la foto, tenían las plantas en el alfeizar de la ventana de un bajo, por lo que acceder a ellas era algo bastante fácil.

Eso, por supuesto, no da derecho a destrozarlas si las ves, pues son propiedad de otra persona y esa persona habrá invertido tiempo y dinero en cuidarlas.

Sin embargo, esto no pensaron algunos vecinos vándalos que pasaron por el alfeizar de esta ventana, y se dedicaron a fastidiar todas estas plantas. Algunas de ellas las arrancaron, otras las cortaron y otras, directamente, las dañaron.

Por eso, al verlas estos dueños, decidieron vengarse, como recogía la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos. Lo hicieron a través de una nota en ese mismo alfeizar, y fue muy aplaudida por el resto de vecinos.

“Arrancar, cortar o dañar una planta del dinero trae muy mala suerte. Si me pides una, te la daré encantada, pero por favor no maltrates mis plantas” escribía.

Con esa amabilidad y saber estar, los vecinos aplaudían a sus homónimos, que veían en la respuesta una “venganza” perfecta.

El método para evitar que le roben las plantas

Esto ocurría en Alcalá de Guadaíra, un municipio de Sevilla, y lo recogía @LiosDeVecinos. Resulta que ahí hay alguien que se dedica a robar las plantas de los vecinos.

Y no, no entra en las casas como un allanamiento de morada, sino que roba aquellas que están expuestas en las ventanas o en los jardines de las personas y que, por desgracia para ellos, quedan a la vista.

Sí, cuesta imaginar que alguien quiera robar plantas ajenas, y no se puede entender siquiera el porqué, pero lo cierto es que es algo que está pasando.

Sin embargo, una vecina afectada no ha querido quedarse callada y ha ideado un método de lo más efectivo entre los vecinos. Todo, para evitar que vuelvan a robarle las plantas y dejen de meterse con quien no deben.

Alamy Stock Photo Plantas

Lo que ha hecho esta vecina ha sido poner un cartel en su jardín, justo donde roban las plantas. Pero un cartel, por qué no decirlo, amenazante.

“A la que roba las plantas, que te sirva para la tumba. Con cariño” rezaba la nota. No sabemos si habrán seguido robando o no, pero lo cierto es que, viendo eso, pocos se atreverían a meterse con ella.