Urko es la pieza angular de Manolo González

Urko González de Zárate (Vitoria, 2001) vive un idilio con lo blanquiazul. Y sospechamos que así seguirá siendo para los próximos años, ya sea aquí o allá. Se hizo mayor en la Real Sociedad. De blanco y de azul. Y con esos mismos colores está dando pasos de gigante para convertirse en un verdadero jugador de Primera... En el Espanyol, claro, de blanquiazul, donde vive un feliz préstamo hasta junio. “Estoy feliz por haber tomado la decisión de ir al Espanyol”, ha dicho en conferencia de prensa. Su compromiso es solamente hasta final de temporada, sin que haya trascendido nada más que una buena sintonía entre ambos clubes. El hecho de que en Anoeta no tenga claro cuál va a ser el futuro de Martín Zubimendi provoca que sea imposible certificar si van a permitir que Urko, mediocentro como él, pueda seguir cedido una temporada más.

Mientras espera que el destino marque su camino, el centrocampista vitoriano es el eje que necesitaba Manolo González para darle desahogo a Pol Lozano y Alex Kral, sus escuderos en la medular. Con ellos tres como titulares, el Espanyo no ha perdido ni un partido. Las dos derrotas más recientes tuvieron como denominador común la baja de alguno de estos mosqueteros: Anoeta (Urko por la cláusula del temor) y Son Moix (baja por sanción de Pol Lozano).

El viaje a Vallecas suena a finalísima, no por evitar el descenso sino por conseguir la salvación... que suena parecido pero no es lo mismo. El Espanyol está a un par triunfos de respirar muy tranquilo. “Hay que jugar en el campo del Rayo con la personalidad con la que salimos en los partidos de Cornellà-El Prat. Manolo nos inculca eso y tenemos que conseguirlo desde el viernes”, comenta Urko, que sigue con firmeza en su discurso. “Nos vamos a salvar y para ello hay que darlo todo”.

Urko no ha querido pasar por alto la ocasión de alienarse con su club en su defensa de la razón y la paz en el fútbol. “Tenemos que dejar la polémica arbitral al lado. No nos podemos desviar de nuestro objetivo”. Y no es otro que el de mantener la categoría en un año en que los dos refuerzos de invierno, él y Roberto Fernández, han dado un salto de calidad a la plantilla.