Santi Cañizares tiene clara la respuesta a la gran pregunta en la portería de España: "Por estado de forma están por delante..."

La convocatoria de cuatro porteros por parte de Luis de la Fuente ha avivado un intenso debate en el entorno de la Selección Española. La presencia de Unai Simón, David Raya, Joan García y Álex Remiro en la lista del seleccionador alimenta las conversaciones sobre quién debe ocupar una de las posiciones más determinantes para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Unai Simón, el favorito con competencia

Aunque la opinión generalizada es que Unai Simón sigue siendo el principal candidato a la titularidad, el debate se ha instalado con fuerza. El guardameta del Athletic Club de Bilbao cuenta con la confianza del seleccionador y con la experiencia acumulada en la Selección, con la que ya ha cosechado éxitos.

Sin embargo, la competencia es cada vez más fuerte. Hay dos porteros emergentes como David Raya y Joan García que están rindiendo a un nivel excepcional en sus clubes. Ambos compiten en ligas de máxima exigencia, si bien el guardameta del FC Barcelona afronta su primera temporada en en el conjunto azulgrana.

Unai Simón, en El Partidazo de COPE

Por estado de forma, hay 2 porteros que para mí están por delante, que son David Raya y Joan García" Santi Cañizares Exportero y comentarista de El Partidazo de COPE

De hecho, la valoración sobre el momento actual de cada uno es clara. Según el análisis de Santi Cañizares, en Esports COPE, si se tiene en cuenta el estado de forma actual, hay dos nombres que destacan: "Por estado de forma, y en general, por condiciones, yo creo que que para mí están por delante, que son David Raya y Joan García".

La decisión final, en el aire

Pese a las opiniones, el seleccionador huye de la polémica y mantiene la calma, consciente de que tiene mucha confianza en los cuatro guardametas. La decisión final no está tomada y cualquier imprevisto, como una lesión, podría aclarar la situación sin necesidad de tomar una decisión drástica. En esta carrera, Álex Remiro parece partir con algo de desventaja.

No es un experimento poner a Unai" Santi Cañizares Exportero y comentarista de El Partidazo de COPE

Frente al gran momento de forma de los aspirantes, Unai Simón cuenta con el importante aval de su trayectoria. Su rendimiento constante en la Selección es un factor clave, ya que, como apunta Cañizares, "no es un experimento poner a Unai". Esta estabilidad en la portería y el hecho de no cambiar cosas que están funcionando son aspectos muy valorados por cualquier cuerpo técnico.

Este debate apasionante sobre la portería, similar al que suele producirse con el puesto de delantero, es una muestra de la calidad disponible. Al final, más allá de quién sea el elegido, lo más importante es que la selección compita hasta el final, con la tranquilidad de tener la portería bien cubierta.