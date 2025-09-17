Pickel: "Ha sido una sensación brutal"

Charles Pickel jugó sus primeros minutos contra el Mallorca cuando el equipo necesitaba piernas frescas y oxígeno para contener los ataques baleares que buscaban aprovechar la superioridad numérica para llevarse la victoria de Cornellà. La jugada del entrenador Manolo González salió bien, el equipo no solo no se dejó ganar sino que aprovechó un penalty para llevarse los tres puntos en inferioridad numérica por la expulsión de Pere Milla. El centrocampista congoleño disfrutó así de su debut como perico: "Ha sido increíble, una sensación brutal. El ambiente del estadio era de locos, estoy contento que al final pudiésemos ganar ese partido. Esto nos hace felices a todos”, ha dicho.

Lo cierto es que bastaron 20 minutos para que Pickel se metiera al público en el bolsillo incluso antes de debutar, una situación que no dejó de sprprenderle: "Normalmente no las redes sociales, pero antes de debutar oía cantar a los aficionados gritando mi nombre, fue muy bonito y me gustó mucho. Es fantástico jugar en este estadio. Me encanta, es un placer jugar aquí, hay un ambiente espectacular”, ha señalado.

Ahora viene el reto más difícil, enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu, el único equipo que ha ganado los cuatro partidos y ponerse líder en caso de victoria: "Creo que cada partido es una nueva batalla, lo hemos de afrontar con seriedad. Pienso que el entrenador tiene una buena táctica para este partido, y daremos el máximo para ganar".

Sin embargo y más allá de lo que pueda acontecer en Chamartín, Pickel ve con optimismo el futuro del Espanyol: "Vamos por el buen camino, todo el mundo quiere seguir así y esto es muy positivo. Ahora el ambiente de trabajo también es fantástico, porque todo el mundo está feliz. Daremos el mejor de nosotros en cada partido”, ha señalado.

Milla baja contra el R Madrid y Valencia

Pere Milla, máximo goleador del Espanyol con tres dianas, ha sido sancionado con dos partidos por dirigirse al árbitro del Espanyol-Mallorca con estos términos "eres malísimo". El delantero por tanto se pierde el partido del sábado contra el R Madrid en el Bernabéu y el del martes en Cornellà contra el Valencia en la jornada intersemanal.