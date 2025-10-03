Ortega: "Nielsen es el mejor portero del mundo"

La victoria del Barça en la final del mundial de clubes ante el Veszprem en un partido para recordar supone para el entrenador Carlos Ortega completar su palmarés con el único título que le quedaba como técnico azulgrana. Magdeburgo y Veszprem se habían ido cruzando en su camino hasta que al final salió cara y en un partido que se dirimió en dos prórrogas pudo cerrar el círculo: "Es el título que me faltaba lo que me hace estar muy satisfecho por lo personal, pero también en el aspecto colectivo. Otras veces hemos caído de manera igual, excepto en mi primer enfrentamiento contra el Magdeburgo donde perdimos con claridad, en el resto de ocasiones los partidos se resolvieron de manera similar. Contra el Veszprem fue como tirar una moneda al aire, en otras ocasiones cuando mejor estábamos perdímos el partido, pero esta vez competimos bien y pudimos hacer un parcial de 2-0 decisivo al final".

Ortega ha destacado la máxima igualdad que reinó durante el partido en la que los húngaros llegaron a tener dos goles de ventaja y el Barça tres, sin que ninguno fuera capaz de romper el partido: "Tuvimos tres goles de máxima diferencia en la segunda parte pero cometimos varios errores y se metieron en el partido, claramente fue un partido donde la defensa y la portería dominaron más que los ataques".

Si hubo una figura destacada en la final fue el portero azulgrana Emil Nielsen que con 20 paradas y un porcentaje del 49% fue clave en la victoria del Barça, especialmente decisivo resultó con dos bloqueos impresionantes en los últimos minutos del partido: "Nielsen demostró ser el mejor portero del mundo, necesitábamos al mejor Nielsen y no nos defraudó, tuvo una actuación fantástica".

Lamentablemente para el Barça el portero danés ya ha hecho oficial que dejará el club azulgrana a final de esta temporada para jugar en el Veszprem, como en su día ya sucediera con Ludovic Fàbregas, una situación que el técnico espera sacarle el máximo partido antes de que se produzca: "Ojalá que nos despidamos de él con una Champions más, el equipo estará en la lucha a pesar de que hemos sufrido recortes, pero hay gente joven y con hambre de la que esperamos mucho".

Ese será el próximo reto del Barça, conseguir una nueva Champions, la que sería la 13ª, toda vez que en las competiciones nacionales no tiene rival. Para ello Ortega tiene en mente unos retoques tácticos con vistas a mejorar el nivel de la plantilla: "Debo dar más minutos a la gente de primera línea pero el resultado prima. En la liga Asobal tendré que utilizar gente con menos minutos".

En este sentido el entrenador espera mucho más de Domen Makuc, que al final de temporada se irá al Kiel, el central esloveno que no está respondiendo a las expectativas y que está obligando a Ortega a utilizar en esa posición a Blaz Janc o a Djorge Cikussa