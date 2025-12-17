Omar: "Lleguemos a los 42 puntos y luego ya soñaremos"

Omar El Hilali no cae en la trampa de los sueños... pese a los 30 puntos. "Primero sumemos los 42 y luego (se ríe) estaremos más tranquilos y podremos soñar", dijo el defensa marroquí en conferencia de prensa.

Omar, al igual que sus compañeros Pol Lozano y Pere Milla, acumulan cuatro amarillas en lo que va de Liga, lo que representa que están a una cartulina de la suspensión. Si cualquiera de ellos es amonestado en San Mamés el lunes se perdería el derbi ante el Barcelona del próximo 3 de enero. "No pienso en la tarjeta ni en la suspensión. Solo tenemos entre ceja y ceja ganar en San Mamés", reflexiona un Omar que esta semana ha tenido el privilegio de conocer en personal a Rey Felipe VI. "El ayuntamiento de L'Hospitalet me invitó a la celebración del centenario de mi ciudad. El Rey me preguntó por el fútbol, por mi familia y me felicitó por la gran temporada que estamos haciendo".

Entregado a Manolo González, "es nuestro capitán", Omar no quiere hurgar en la propia herida que seguro le ha provocado no haber sido seleccionado por Marruecos para la disputa inminente de la Copa África. "El seleccionador no me ha vuelto a contactar. Estoy centrado en el Espanyol y también en disfrutar de unas vacaciones que nos merecemos después de tanto sufrimiento", apunta Omar.