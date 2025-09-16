Navarro: "Tenemos equipo para luchar por todo"

El Barça de baloncesto ha presentado a los cinco jugadores que tienen que dar un espaldarazo definitivo para romper la sequía de dos años en blanco. El club ha apostado por dos jugadores contrastados Torkike Shengelia y Will Clyburn, junto con tres jóvenes de los que se espera que contagien su hambre de competir al más alto nivel, Marcos, Cale y Norris. Esas cinco altas, más la recuperación de Laprovittola, Vesely y Núñez deberían ser argumentos para que el club azulgrana volviera a la senda de los títulos: "Estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho, hemos hecho un equipo buscando cubrir todas las necesidades que teníamos. Llevamos dos años en blanco y hay que mejorar, hay que ganar títulos, el objetivo es llegar a todas la finales, tenemos mucha presión, pero queremos ganar algún título. Todo este pack nos tiene que dar para jugar al máximo nivel, el año pasado no salió bien porm las lesiones", ha dicho el mánager de la sección Juan Carlos Navarro.

El ex jugador ha hecho referencia a la mala temporada pasada especialmente en la liga ACB donde se perdieron muchos partidos y se cayó en 1/4 de final contra Unicaja, es decir, a primeras de cambio: "Con los jugadores que hemos fichado y los que se recuperen tenemos un equipo para luchar por todo. Pero sobre todo tenemos que hacerlo mucho mejor en la ACB, el año pasado lo hicimos mal, no hay que desconectar de la liga por muy importante que sea la Euroliga. Con este equipo podemos competir, es normal que haya gente molesta por los dos últimos años pero hemos hecho el mejor grupo posible", ha recordado.

Navarro también ha repasado algunos movimientos tácticos como la marcha de Anderson y Parker: "Anderson y Parker ofensivamente era muy buenos pero necesitábamos algo más y con Clyburn y Shengelia ganamos solidez dentro y fuera de la pista y luego hemos fichado 3 jugadores jóvenes con hambre y energía y es la combinación que buscábamos" ha dicho.

El Barça jugará mañana miércoles contra el Andorra en la Lliga Catalana y el viernes se enfrentará al Joventut.