El Nástic prepara el asalto a Murcia

Luis César no cree que haya prórroga en Murcia

Ganar o caer. Al Nástic no le queda otra opción que volver de Murcia con la victoria para seguir con opciones de ascender a la Segunda División. El trabajo de la temporada se expone a noventa o ciento veinte minutos en el Enrique Roca que determinarán el futuro de la entidad del Nou Estadi.

Luis César Sampedro, el técnico, no lo ha podido expresar con más claridad en la rueda de prensa previa al desplazamiento a Murcia. "Los jugadores se juegan mucho, el club también, y la ciudad se juega su ilusión. El vestuario lo sabe. Hay incertidumbre, ilusión, responsabilidad... Todos estamos comprometidos con la causa. El otro día hablaba de una eliminatoria de 180 minutos. Ahora no. Esto es una final. Una moneda al aire. El que pierde se va de vacaciones. Así de claro".

Sampedro no es ajeno al clima de ilusión que se percibe en Tarragona ante la posibilidad de un retorno a la segunda categoría del futbol español. "Vivimos en la ciudad y sentimos lo que se respira. Sabemos lo que supone este partido para la gente, lo que se habla en la calle y la ilusión que hay".

La normativa de estas eliminatorias le da un margen de ventaja al conjunto pimentonero en tanto que obtuvo una mejor clasificación que el Nástic en la liga. En caso de empate al final de los noventa minutos se disputaría una prórroga de treinta. Si al final de la prórroga persistiera la igualdad no habría penaltis. Se clasificaría el Real Murcia por mejor puesto en la liga y el Nástic diría adiós por esta temporada al sueño del ascenso.

En ese tema Luis César ha sorprendido a propios y extraños. "No pienso en la prórroga. Ni yo ni el entrenador del Murcia. Nadie la quiere. Todos vamos a salir a ganar desde el minuto uno", afirmó rotundo el gallego.

El entrenador tarraconense ha reiterado los aspectos que no le gustaron de su equipo en el partido de ida del pasado sábado. "Hubo cosas que hicimos mal y otras bien. Conservaremos lo bueno y cambiaremos lo que no funcionó. Estoy convencido de que vamos a estar mejor que en Tarragona".

En cuanto al modelo de partido que prefiere en el Enrique Roca el entrenador apostó por una mezcla de ingredientes. "A mí me gusta el control y la progresión. No me gustan los partidos de balonmano jugados con el pie, de ida y vuelta sin sentido. Queremos control y progresar con equilibrio, encontrar la mezcla".

Murcia recibirá al Nástic con un ambiente enfervorecido y con previsible lleno en la grada. Luis César lo tiene en cuenta: "Ellos van a salir con energía, claro que sí, para conectar con su gente. Nosotros tenemos que igualar esa energía, salir con los cuchillos afilados. Los que están en la grada no juegan. Ayudan o frenan, pero esto va de once contra once. Hay que centrarse en eso".