Kika Nazareth avisa al Bayern: "Queremos ganar y tenemos que ganar"

La jugadora del FC Barcelona, Kika Nazareth, en la previa del partido de vuelta de las semis de la Champions ante el Bayern

La futbolista portuguesa del FC Barcelona, Kika Nazareth, ha analizado el crucial partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich, en Esports COPE. El equipo de Pere Romeu se juega el pase a la final de Oslo en un encuentro que se anticipa muy igualado y que será decisivo para la temporada.

Una nueva oportunidad

A pesar de que el último enfrentamiento contra el Bayern en la fase de grupos se saldó con una contundente victoria por 7-1 en el Estadio Johan Cruyff, Nazareth es consciente de que este partido será diferente. "Sabíamos que el partido sería diferente, es una semifinal de Champions", ha afirmado, destacando que "lo bonito del fútbol es que los partidos nunca son iguales".

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La centrocampista del FC Barcelona ve este encuentro como una ocasión para reafirmar el trabajo de todo el año.

"Siempre tenemos una oportunidad más y ahora tenemos una nueva oportunidad de demostrar lo que hemos hecho toda la temporada y que somos las merecedoras", ha declarado con firmeza, en Esports COPE.

Tenemos una nueva oportunidad de demostrar que somos las merecedoras" KIKA NAZARETH Jugadora del FC Barcelona

Favoritas para ganar

Nazareth no ha dudado en posicionar a su equipo como "las favoritas para ganar este partido", aunque siempre desde el respeto a un rival que ha evolucionado. En caso de victoria, el equipo azulgrana alcanzaría su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones femenina.

"Ellas también son muy inteligentes y estamos entrenando para llegar al domingo y hacer las cosas de otra manera", ha explicado sobre el Bayern de Múnich.

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Queremos ganar y tenemos que ganar" KIKA NAZARETH Jugadora del FC Barcelona

El factor campo y la ilusión de una final

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La jugadora ha querido resaltar la importancia de la afición, pidiendo su apoyo incondicional para el domingo en el Spotify Camp Nou. "La afición nos ayuda muchísimo, creo que no son totalmente conscientes de cuánto nos ayudan", ha comentado, esperando un gran ambiente que las empuje hacia la victoria.

En este sentido el ritmo de venta de entradas va por muy buen camino y se espera colgar el cartel de 'Sold out' en los próximos días.

Tras perderse la final de la temporada pasada en Lisboa por lesión, un momento que ha descrito como "muy difícil", Nazareth afronta esta oportunidad con una motivación especial. "Tengo muchas ganas de llegar a esta final", ha confesado, en Esports COPE, con el objetivo de seguir disfrutando del fútbol "con una sonrisa".