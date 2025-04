Míchel, entrenador del Girona: "Yo sufro esta situación"

El Girona se dejó dos puntos en Leganés en el minuto 92 de partido. El conjunto catalán tenía controlado el encuentro gracias al gol de Cristhian Stuani en el minuto 54 y a jugar con un futbolista más desde los 18 de partido por la expulsión de Cissé.

La jugada clave que propicia el empate del conjunto pepinero es la pérdida de balón de Danjuma delante del banquillo del Girona. Quedaban segundos para acabar el partido, el Girona iba camino de volver a ganar un partido casi tres meses después del último y ese error acabó costando el empate del Leganés (1-1)

Míchel Sánchez, entrenador del Girona: “¡No entiendo la jugada! Te pueden hacer gol en una situación de que... Tienen capacidad porque son jugadores que tienen la capacidad... Raba, no sé Juan Cruz... Te pueden hacer un regate y metértela a la escuadra, te pueden hacer un centro y que se te anticipe un jugador... Pero la jugada que ha pasado no puede pasar; a nosotros no nos puede pasar hoy, no nos puede pasar ¡Bueno! Yo creo que a ningún equipo. Y nos ha pasado, y encima en una situación complicada para nosotros. Yo creo que ha sido más, y no quiero quitarle mérito al Leganés, pero los últimos 25 minutos ha sido más que nosotros no hemos mirado a portería rival porque teníamos el balón pero no mirábamos hacia adelante. Evidentemente, no podemos entrenar todos los días hasta el lunes siguiente que es cuando jugamos con el Mallorca que es cuando cerramos la jornada y tenemos que hacer un descanso y que los jugadores recuperen este fin de semana.

Evidentemente, nos vamos dolidos y en una situación complicada y tendremos tiempo de levantarnos. Yo sufro esta situación... sufrimos todos estas situaciones mucho y, evidentemente, hay que superarlo. Pero también hay que saber que hoy no me puedo ir satisfecho, no puedo pensar que todo está bien, no puedo pensar que lo vamos a conseguir... Ahora estoy en un momento de bajón como no puede ser de otra forma. Pero tendré tiempo de levantarme y de levantar a los jugadores. Ellos saben que hemos perdido ahí dos puntos importantes pero quedan 5 y somos capaces de darle la vuelta... bueno, mantener esta ventaja que tenemos ahora mismo”.

El Girona es 16º con 35 puntos, 3 por encima del descenso. El próximo rival es el Mallorca, el lunes 5 de mayo a las 21h (J34).