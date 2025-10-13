Márquez pasa por el quirófano

Marc Márquez ha sido operado con éxito del hombro derecho, después de pasar revisión médica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, según ha comunicado el equipo Ducati.

El de Cervera sufrió una caída en la primera vuelta del GP Indonesia el pasado 5 de octubre cuando fue arrollado por Marco Bezechi, justo una semana después de haberse proclamado por séptima vez campeón en la categoría reina. En principio y después de las pruebas a las que fue sometido, se descartó que tuviera que pasar por el quirófano optando por un tratamiento conservador basado en la inmovilización de la zona.

Sin embargo la evolución de la fractura no ha sido buena, la lesión no muestra síntomas de estabilidad por lo que se ha optado por la intervención quirúrgica para evitar una inestabilidad residual que le causara problemas de cara al futuro. En esa operación también se han reparado los ligamentos de la clavícula. Con esta operación, ya son cinco las veces que Marc Márquez ha tenido que pasar por quirófano por ese hombro derecho desde la terrible caída en Jerez 2020.

La intervención ha consistido en la inserción de un tornillo en la clavícula, una zona que no tiene nada que ver con lesiones anteriores. La operación entraba dentro de las previsiones y la decisión no ha tenido nada que ver con empeoramiento alguno.

A partir de ahora Márquez, que ya se encuentra en su casa, seguirá el mismo proceso establecido y su ulterior evolución marcará su vuelta a la competición. Lo más normal es que el reciente campeón del mundo no vuelva a competir en ninguna de las cuatro carreras que quedan para finalizar el campeonato el próximo domingo 16 de noviembre en el Gran Premio de Valencia. Las dos primeras Australia y Malasia ya estaban descartadas tras la exploración médica inicial tras caer en Indonesia. Sin embargo, tras la operación y con la experiencia de pasadas lesiones, el de Cervera se ha mostrado mucho más prudente a la hora de regresar a los circuitos.